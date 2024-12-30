期貨商論壇／永續期 靈活布局

台股處於三角收斂的整理態勢，應留意台積電法說與美股財報季即將登場是否能再掀波瀾，以及農曆年封關前，應留意川普1月20日上任，與過年適逢聯準會利率決議可能造成的股市波動等四大事。投資人想藉此機會進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」。

金龍年將步入尾聲，多家機構一致看好金蛇年AI相關投資機會。貝萊德認為AI主題將從基礎設施擴展到應用和商業化。高盛建議關注AI硬體、半導體以及終端應用。然關注AI話題之餘，也需要關注大模型巨額的資金投入後續回收的能力、AI應用端的殺手級應用何時出現、換機潮會否落空。

「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

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