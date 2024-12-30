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期貨商論壇／半導體30期 觀望

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。（路透）
半導體示意圖。（路透）

博通（AVGO）公布業績後，市場獲得新題材，特定應用積體電路（ASIC）成為驅動台股半導體的助力，ASIC概念股接替晶片製造繼續推動半導體30指數。

從技術面來看，半導體30指數在12月初向下觸及年線支撐後，指數價格快速反彈，一個月時間連續突破所有均線，來到盤整區間高點等待突破，但目前時序來到耶誕節與跨年外資休假期間，資金動能稍微缺乏，較不容易出現大幅走高，待外資放假歸來有機會來一舉突破糾結的盤勢。

風險方面，中美貿易戰況是主要焦點，在川普還未上任下，目前雙方都在試探階段，美方先因禁止7奈米以下先進製程晶片出口中國，可能讓台積電失去比特大陸的訂單，衝擊約5%營收，並埋下301調查伏筆，成為日後開徵關稅藉口。然而川普上台之後可能針對中國加大制裁力道，成為全球半導體產業的不確定因素，台股受災程度有待觀察。

（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

半導體 台股 期貨交易

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