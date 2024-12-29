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期貨商論壇／台積期 伺機上攻

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 圖/聯合報系資料照片
台積電。 圖/聯合報系資料照片

富邦期貨分析師曹富凱表示，台積電（2330）期貨當前位置的上檔壓力依然存在，目前仍處於大區間整理階段，待籌碼進一步沉澱後，市場或將迎來新一波上攻行情。

台股年底作帳行情進入倒數階段，目前市場轉由內資主導，多重利多因素交織下，市場氛圍持續偏向樂觀，整體而言，台股有望延續多頭格局。

展望明年1月，台股仍有多項利多事件。首先，全球矚目的消費電子展（CES）即將登場，屆時科技股相關題材有望再度吸引市場目光，成為資金追逐的焦點。其次，台積電法說會備受期待，市場預期台積電將持續釋出正向業績展望，並展現其穩定的成長動能。若法說會內容優於預期，市場資金可能進一步加碼台積電及其相關供應鏈，對台股行情形成有力支撐。

曹富凱指出，人工智慧（AI）產業的發展前景逐步明朗，全球資金回流台股的可能性正在增加，本周進入集團年底作帳的高峰期，內資在撐盤上的角色尤為關鍵，台股中長期偏多的格局不變。特別是台積電，其第4季獲利有望再創新高，若股價能穩站千元大關，將進一步增強市場的樂觀情緒，有助於推升台積電期貨價格逐步墊高。

綜合技術面與籌碼面來看，外資在期貨市場的空單水位仍處於高位，顯示其對市場仍存一定的避險態度。（富邦期貨提供）

台積電 台股 期貨交易

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