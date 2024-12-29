期貨商論壇／黃金期 短線轉強

國際金價在耶誕節假期的清淡交易中小幅上漲，主要受到俄烏局勢升溫帶動的避險需求支撐。市場同時聚焦即將上任的川普政府，可能推動的經濟政策變動，例如關稅調整與放寬管制，其對通膨的潛在影響引發市場憂慮，進一步提升黃金的避險吸引力。

儘管聯準會暗示2025年的降息步伐可能放緩，但投資人對美國經濟前景仍抱持觀望態度，使黃金在高利率環境下依然保持相對強勢，反映出市場對黃金需求的穩定性，不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

根據最新CFTC非商業交易人籌碼變動情況顯示，黃金期貨非商業人持倉淨多單部位出現減碼，多單口數降至262,041口，雖然大型交易人調節部位，但目前持有多單口數水位仍相對高檔。

從需求面來看，全球央行特別是新興市場的央行，持續增加黃金購買量，為價格提供穩定支撐。亞洲市場對實物黃金的需求仍強勁，特別是印度等國，近期金價回檔及進口關稅下調，帶動實物黃金需求明顯回升，為市場注入正面動能。

技術面上，黃金價格在利率決議後的回檔中展現反彈動能，短線突破2,650美元，並重新站上5日線，顯示短期有轉強跡象。若金價能穩定維持在5日線之上，整體反彈格局有望延續，甚至逐步挑戰上方的季線壓力。（華南期貨提供）