台指上周五（27日）上漲28點、收在23,275點，累計全周大漲765點。期貨商表示，受年底外資放假效應影響，市場交易量持續萎縮，短線維持箱型區間整理機率高，有待量能明顯回升後，方能突破表態。

上周五台指期漲46點、至23,372點，正價差為96.32點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,582口至13,340口，其中，外資淨空單減少2,218口至36,465口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,935口至12,562口。

外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，以買賣權作布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI差距為五百餘口，買權賣權OI增量皆為不足，周選擇權方面，買權賣權OI總量呈現相當，選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權中性，整體籌碼面保守。

元富期貨認為，台指期上周五開低超過百點，回測短線支撐5日線、出現買盤拉抬，終場由黑翻紅，指數上漲46點、以紅K棒留下影線作收。目前指數守穩在所有均線之上，且均線維持向上走升，但受到年底外資放假效應，轉由內資控盤，市場交易量持續萎縮，短線預期維持箱型區間整理為主。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,700點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22,200點。全月份未平倉量put/call ratio值增至1.02，VIX指數降至17，外資台指期買權淨金額負1.06億元、賣權淨金額為負0.15億元，選擇權籌碼面偏多。

強勢股方面，陸傳出新呼吸道傳染病使防疫股強攻，因併購題材火熱的PCB族群也相當強勢，後續可留意疫情是否有擴散甚至變嚴重的現象。