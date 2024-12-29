全民權證／雍智 兩檔閃金光
雍智科技（6683）11月營收1.65億元，月增1.9%，年增49.6%；累計今年前11月營收15.52億元，年增19.9%，主要源自於大客戶手機晶片新品熱銷及前段探針卡測試載板出貨轉強所致。預估2025年營運維持雙位數成長，美國及中國大陸市場將是主要成長動能。
法人指出，雍智除後段測試載板業務，也增加前段晶圓探針卡營收，並擴大海外布局。雍智透過拓展歐美市場、大陸在地化生產、優化產線管理及效率、布局前段測試載板等四項策略推動營運成長。
權證發行商建議投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如雍智元富46購01（727492）、雍智中信45購01（726376）。（元富證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言