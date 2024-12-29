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全民權證／雍智 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者高瑜君整理
雍智科技相關權證 圖／經濟日報提供
雍智科技相關權證 圖／經濟日報提供

雍智科技（6683）11月營收1.65億元，月增1.9%，年增49.6%；累計今年前11月營收15.52億元，年增19.9%，主要源自於大客戶手機晶片新品熱銷及前段探針卡測試載板出貨轉強所致。預估2025年營運維持雙位數成長，美國及中國大陸市場將是主要成長動能。

法人指出，雍智除後段測試載板業務，也增加前段晶圓探針卡營收，並擴大海外布局。雍智透過拓展歐美市場、大陸在地化生產、優化產線管理及效率、布局前段測試載板等四項策略推動營運成長。

權證發行商建議投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如雍智元富46購01（727492）、雍智中信45購01（726376）。（元富證券提供）

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