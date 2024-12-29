全民權證／譜瑞 選逾三個月

譜瑞-KY（4966）受惠明年AI PC持續推出新機，機款增多，加上換機周期來臨，有助PC相關產品出貨，加上USB產品站穩市場，法人預期，營運有望持續增溫。

法人指出，譜瑞的USB4/TBT4產品已搭載AI PC，並在超微和高通兩個平台達到市占領先。譜瑞去年第4季開發USB4 v2.0產品。目前整體市場USB4於PC的滲透率達15%至20%，預估2025年達30%至40%。PCIe產品方面，資料中心客戶PCIe Gen 5庫存眾多，公司朝PCIe Gen 6布局，目前PCIe Gen 6 redriver樣品完成，將進入客戶驗證階段。

權證發行商建議投資人可買進價內外20%內、距到期日90天以上權證。（兆豐證券提供）