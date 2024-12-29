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旺矽、精測 押中長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
旺矽、精測相關權證 圖／經濟日報提供
旺矽、精測相關權證 圖／經濟日報提供

最近台股呈現類股輪動，其中探針卡概念股表現強，旺矽（6223）、精測（6510）股價上揚，發行券商建議，對於探針卡概念股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人指出，未來SoIC、Chiplet等先進封裝會遇到高頻、高速、大電流的問題，愈來愈多客戶會把FT往前移到CP做測試，可以節省封裝失敗的風險，探針卡的重要性會愈來愈高，測試機會大增。

法人認為，展望2025年，旺矽主要美系客戶AI ASIC產品有望維持出貨動能，加上VPC、MEMS新產能開出，預估探針卡營收年增30%以上，營收比重達60%至65%；而設備業務維持穩定成長，隨著未來PCB及IC載板自製率提升，加上探針卡品項日漸齊全，在產品組合優勢持續，營收維持強勁成長下，預估毛利率維持高檔。

精測部分，法人指出，精測營收成長動能同樣來自HPC、AI處理器、AP的測試需求，同時毛利率大增，而費用率由於營收規模的增加下降至40%。研發費用則用於先進封裝、AI、HPC的探針卡的開發。

法人表示，精測過去研發費用較高的原因是因為投入研發，直到到最近才看成果。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

AI 營收 精測

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