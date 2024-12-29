聯發科、創意 四檔帶勁

台股量縮，在題材股輪動下，指數連五揚，累計上周大漲765點，漲幅3.4%；本月累計上漲1,013點。盤面上，聯發科（2454）、創意等ASIC族群有所表現。發行券商指出，對於ASIC供應鏈後市表現偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人指出，輝達開發的晶片在AI市場接近壟斷，科技大廠開始嘗試與ASIC廠合作，尋求輝達以外的解決方案，例如排除輝達所成立的UALink就是例子，希望建立AI加速器互連的新標準，以打破當前輝達在AI晶片市場壟斷的情形，預期將帶動ASIC市場規模持續擴大，相關供應鏈營運將迎來成長動能。

聯發科、創意相關權證 圖／經濟日報提供

法人表示，聯發科積極發展AI加速器領域，未來有望取得超過10%市占率，其中與輝達合作的ARM架構AI PC解決方案將於2025年第4季啟動。此外，取得Google推論TPUv7與次世代SerDes（I/O）皆有助其2026年營收年增重返20%。並且首度打入蘋果供應鏈，營收貢獻將逐年成長。

創意是台積電供應鏈，有著客戶黏著度高，營運表現較同業穩定的優勢，法人看好營運受惠AI與HPC熱潮，未來將維持成長，而NRE接案往先進製程布局，反應技術實力。同時亦為加密貨幣概念股，相關訂單持續成長。權證發行商建議，看好聯發科、創意可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證。