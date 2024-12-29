東陽、嘉澤 認購吸睛

台股多空交戰激烈，證券專家表示，投資人操作上應避開市場風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考東陽（1319）、嘉澤等，利用權證參與行情。

法人表示，包括法說會、財報數字等風向，以及產業訊息面為短線支撐多頭信心的關鍵，目前大盤持續多空震盪。展望後勢，因營收即將密集揭露，數字表現佳的相關個股，將有機會偏多表現，且時序進入新年度後，經濟將回歸基本面表現，市場資金動能充沛，台股後勢不看淡。

東陽、嘉澤相關權證 圖／經濟日報提供

永豐金證券建議，投資人若是看好營運成長性佳的業績題材股，股價後勢將有機會具備漲升的空間，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。 東陽表示，第4季旺季效應持續發酵，積極優化產線，擴增產能，提高生產效率，加速出貨速度，把握旺季市場動能，並加快新廠規劃及動工，滿足未來三到五年的成長需求。

每年第4季與次年第1季是汽車零組件AM（售後維修市場）旺季，在北美市場需求動能推動，以及OEM新能源車布局，推升整體業績成長。OEM事業11月自結合併營收7.1億元，年增6.5%，創今年單月新高，也使東陽11月營收創下單月新高。此外東陽配合市場需求，在鈑金、塑膠部品新設的生產線即將投入生產。

嘉澤方面，法人預估，第4季營收有機會挑戰第3季新高水準，主要受惠新產品滲透率持續提升。嘉澤認為，下半年營運優於上半年，毛利率也持正向看法。2024年營運將優於2023年，因為2024年沒有庫存去化問題，另外，新產品的滲透率持續提升，也推動業績成長，加上應用在AI伺服器的線束也可望明顯增長。

嘉澤第3季毛利率52.6%，創單季新高，稅後純益20.61億元，為歷年最旺第3季，每股純益18.33元；累計今年前三季稅後純益63.68億元，超越去年全年獲利，每股純益56.9元。

展望2025年，由於新產品水冷快接頭已獲得輝達認證，外界推估2025年可望出貨，正式貢獻業績。永豐金證券建議，投資人可設定價外程度20%以內、中長天期權證。