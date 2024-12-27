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新北9.9度低溫！ 強烈冷氣團愈晚愈冷 合歡山、玉山可望降雪

全民權證／緯穎 兩檔動能強

經濟日報／ 記者周克威整理

緯穎（6669）11月營收374.6億元，月增6%、年增93%，連兩個月創歷史新高，受惠於AWS ASIC新專案出貨較第3季顯著成長，預估全季營收1,096億元，季增12.1%、年增87.3%，每股純益（EPS）為35.5元。

緯穎為AWS Inferentia及Trainium平台的獨家機櫃組裝廠，觀察到ASIC晶片數量將由今年的80萬顆成長至130~150萬顆，市場推估AWS營收貢獻將由今年的近1,250億元提升至明年約2,800億元，營收比重從35%提升至49%，躍升為第一大客戶。此外，GB200 AI伺服器出貨，AI營收貢獻將從今年約1,070億元提升至約2,890億元，明年營收為5,380億元。

看好緯穎後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。

（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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