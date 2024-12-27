金像電、台光電 四檔夯

台股年終作帳行情進入倒數計時，市場積極布局明年業績成長股之際，AI等產品需求強勁，業績將受惠的金像電（2368）、台光電（2383）等PCB族群，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

金像電在AI伺服器需求熱絡下，交換器迭代速度加快，根據研調機構資料，今年資料中心800G交換器滲透率由低個位數，提升至2025年10~15%以上；金像電800G交換器自今年第3季小幅量產，隨美系客戶訂單陸續加入生產，高階板材需求熱絡，為2025年成長動能之一。

除一般伺服器平台轉換帶來的規格升級趨勢外，AI伺服器板層數也將由2024年20層以上，2025年往30層以上靠近，規格提升也增加生產難度，市場對高階多層板、HDI產能需求迫切；展望2025年，市場預估金像電持續受惠於2025年AI ASIC供應拉貨帶動，伺服器需求保持樂觀。

台光電近期NVIDIA AI晶片B系列已開始量產出貨，但GB200因熱管理問題傳言出貨大量時間點可能遞延至明年第2季。不過，AWS近期針對Trainium2積極備貨，台光電獨家供應其PCB板用CCL，並採用M8等級的高階材料，使台光電11月營收63.36億元，月增8.9%，創歷史新高。

AWS訂單預期延續至明年第1季，市場看好明年將受惠ASIC AI新平台採用M8等級材料，拉貨積極，有助ASP提升；GB200出貨，NVLink Switch材料用M8等級並採用LDK2，單價更高；Switch 800G滲透率提升。

權證發行商建議，看好相關個股後市表現的投資人，可布局價內外5%以內、有效天期120天以上的商品。