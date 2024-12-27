快訊

新北9.9度低溫！ 強烈冷氣團愈晚愈冷 合歡山、玉山可望降雪

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創、技嘉 選逾60天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
緯創。聯合報系資料照
緯創。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）GB200相關產品從第4季開始出貨，法人指出，緯創（3231）GB200 NVL72伺服器機櫃已小量出貨，明年首季將放量出貨給美系客戶，第4季及明年第1季，AI伺服器營收將季增；技嘉（2376）將受惠AI伺服器出貨，明年營運看法正向。

分析師表示，伺服器將是緯創明年主要成長動能，公司維持AI伺服器營收今年年增三位數目標，明年也預估將年增三位數，其中GB200機櫃營收為主要動能，Hopper系列也將年增，通用型的伺服器營收則將微增。

產能布局方面，緯創非中國產能逾50%，目前AI伺服器產能皆位於台灣，新廠將於明年首季落成以滿足客戶需求，未來台灣、越南與墨西哥生產比重將提升。

法人指出，技嘉AI伺服器策略為降低客戶集中度，包括增加非美系歐亞客戶、參與新品液冷設計、產品多樣化，藉提升設計複雜度，有望毛利率提升。由於大型CSP將在明年上半年優先獲得GB200 GPU供給，技嘉Blackwell AI伺服器將可能在明年下半年放量，有助明年營收成長。

權證發行商表示，投資人若看好緯創與技嘉後續表現，可以挑選價內外15%以內，60天期以上的權證介入，以小金搏大利。

延伸閱讀

緯創多元策略 外資喊買

輝達GB300蓄勢待發 技嘉：2025下半年有望導入

技嘉旺年會「最大獎」提前曝光！豪撒6名車 已超越華碩

大摩：筆電2025年Q1有望淡季不淡 看好廣達及緯創

相關新聞

緯創、技嘉 選逾60天期

輝達（NVIDIA）GB200相關產品從第4季開始出貨，法人指出，緯創（3231）GB200 NVL72伺服器機櫃已小量...

金像電、台光電 四檔夯

台股年終作帳行情進入倒數計時，市場積極布局明年業績成長股之際，AI等產品需求強勁，業績將受惠的金像電（2368）、台光電...

全民權證／世芯 押逾四個月

世芯-KY（3661）明年營運主要驅動力將來自於 IDM客戶N7訂單延續，並且隨N5開始步入量產，整體生命周期將延續至2...

全民權證／緯穎 兩檔動能強

緯穎（6669）11月營收374.6億元，月增6%、年增93%，連兩個月創歷史新高，受惠於AWS ASIC新專案出貨較第...

全民權證／廣宇 挑價內外10%

廣宇（2328）具備機器人、AI伺服器雙主流題材，法人指出，廣宇除AI伺服器訂單，高毛利拖鏈線也送協作機器人大廠認證，明...

最牛一輪／敦泰風光 兆豐46鍍金

敦泰（3545）第3季合併營收38.13億元，季增28.1％、年增6％，是近十季高點，累計前三季合併營收103.5億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。