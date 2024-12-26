奇鋐、雙鴻 押逾三個月

台股近日震盪，盤面上以類股輪動為主，散熱概念股受市場追捧，其中奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等受資金挹注，發行券商建議，對於散熱概念股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，奇鋐為水冷板主要供應商且能同時提供多項零組件，加上四大CSP皆為奇鋐客戶，因此在產品單價與毛利率大幅提升下，將推升公司營收獲利持續創高。展望2025年液冷零組件正式放量，在液冷散熱滲透率持續提升下，預估液冷散熱的營收比重將顯著提升至16％至18%。

法人指出，奇鋐在Blackwell系列水冷板供貨份額為40%至45%，另公司也會生產CDU、CDM等液冷零組件，旗下子公司富世達則負責生產伺服器導軌及水冷快接頭模組。液冷零組件毛利率約30％至35%，氣冷零組件毛利率約25％至30%，因此隨著2025年液冷零組件滲透率提升下，將優化公司產品組合，進一步推升整體毛利率。

雙鴻部分，法人表示，展望2025年營收將大幅成長逾50%，主因水冷出貨成長，雖2024年水冷主要出貨Supermicro水冷板（此客戶占營收比重10%），然近期水冷獲輝達GB200設計推薦名單，包含水冷板、分歧管等，有助取得新客戶。

法人指出，雙鴻同時ASIC將拓展新客戶，樂觀展望水冷比重由2024年14%擴張至2025年達45%至50%，其中CSP逾75%，帶動伺服器由2024年40%攀升至60%。雙鴻近期持續拓展伺服器、HPC等相關應用領域，2022年入股台灣美特精密（機櫃廠），發展更完整的液冷解決方案。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期三個月以上商品介入。