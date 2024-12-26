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全民權證／長榮 選價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

長榮（2603）第3季營收1,527.8億元，年增109.8%，毛利率增至52.6%，營業利益771.57億元，年增780.8%，大幅優於預期，每股純益（EPS）提升至28.6元，年增178%，創2022年第3季來新高。

年底貨載需求轉強，2025年中國農曆年前備貨潮提前，並且因川普就任美國總統前，加徵關稅擔憂引發搶運潮，有利運價上漲。法人預期紅海危機造成貨櫃航商繞道好望角的影響仍將延續至2025年，可消化過剩運力，維繫運價延續高檔水準。過往經驗顯示，年底貨載需求轉強，搭配春節在1月，工廠停工提早，客戶備貨潮由以往12月提前至11月，供需結構轉趨健康。

權證發行商建議，可挑選價內外15%內、距到期日90天以上的認購權證入手。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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