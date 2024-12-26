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全民權證／貿聯 瞄準逾200天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

貿聯-KY（3665）為全球連接線束解決方案領導廠，產品分工業、電器、車用及資訊科技等五大產線。11月營收49.10億元，創同期新高，持平10月，年增18.54%，今年前11個月營收494.36億元，年增4.26%。

法人認為，從產品線看，資訊科技營收受益2025年GB200和AEC出貨量提升。其中GB200雖量產過程中有些許雜音，但CSP業者需求穩定，預期2025年第1季開始放量。AEC主要應用於ASIC AI伺服器，為Credo的AEC供應商，得益美系CSP客戶積極拉貨，需求優於預期。

權證發行商建議，看好貿聯-KY後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日200天以上的認購權證，參與短多行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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