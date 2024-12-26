股期雙市昨（26）日多空震盪，指數齊步狹幅整理。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加1,810口，攀升至3.8萬口，展望盤勢，目前呈現大格局的區間高位震盪，由於耶誕節假期量能縮減，整體仍以中性看待。

現貨與期貨行情方面，美股及美債因聖誕節休市，台股昨天交易平淡，機器人仍是盤面焦點，機器人題材的機械類股大多遇上回檔修正，但也因機器人帶出近期較為強勢的光學類股，如玉晶光、揚明光，加權指數昨天終場上漲26點，收在23,246點。

期貨部分，台指期昨天收在平盤23,326點，價差方面，正價差為79.06點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超51.57億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,314口至14,922口，其中，外資淨空單增加1,810口至38,683口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加1,188口至14,497口。

永豐期貨指出，以大格局來看，台股期現貨在區間高位震盪，因聖誕節量能縮減，整體仍中性看待。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選中性格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台積電仍在歷史高點震盪遊走，短線待量能明顯回升後，台股方能走出目前的區間僵局。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在22,800點；月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在22,000點。