期貨商論壇／和大期 動能加溫

和大（1536）近年積極多角化布局，拓展至人工智慧（AI）機器人、半導體封裝檢測設備以及電動車等領域，且與特斯拉、台積電等國際大廠保持長期合作關係。

隨全球人工智慧技術的蓬勃發展，AI機器人逐漸成為未來市場的重要趨勢。和大已進軍AI機器人領域，並通過與盟立合作成立盟英，專注於開發機器人關鍵零部件，如高精度減速機與關節模組。

半導體領域方面，產業進入高效能運算和AI應用黃金時期，但先進封裝檢測產能短缺的現象明顯。和大與高鋒及國內領先的溫控技術廠商合作成立「和大芯科技」，專注於後段測試分選機（Handler）及溫度控制（ATC）系統研發與生產。

電動車方面，和大接獲歐洲油電混合車、日系電動車及美國電動卡車的長期訂單，未來幾年出貨量將大幅增長。且成功成為全球第三大變速箱製造商的核心供應商，未來的訂單量將進一步爆發，顯示其技術與產品具備強勁的國際競爭力。

和大進軍的AI機器人與先進封裝設備等新興領域仍有強大競爭者，需持續提升產品技術與市場滲透率。而全球經濟波動可能對電動車與半導體市場需求產生影響，進而影響和大的訂單量與營收表現。

和大憑藉技術創新、產業鏈整合及多元化布局，正逐步成為台灣產業領域的領軍企業，值得投資人關注。（兆豐期貨提供）

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