期貨商論壇／輕原油期 後市保守

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，川普威脅貿易夥伴必須向美國購買石油和天然氣，以降低美國貿易逆差，預期川普上任後將加大美國原油供給。歐洲央行總裁表示非常接近2%的通膨目標，市場觀望多國央行明年利率走向，但市場擔憂通膨下降速度低於預期將影響降息幅度以及能源需求回升速度，宜保守看待輕原油期貨價格。

俄羅斯向匈牙利供油的「友誼」輸油管道重新啟動，緩解市場對歐洲供應的擔憂。中國國有煉油商中石化表示，由於柴油和汽油需求疲軟，預期原油進口最快在明年達到峰值。瑞銀集團報告指出，市場普遍認為2025年石油市場將出現供給過剩，明年油價將處於2024年交易區間的下緣。美國汽車協會（AAA）報告估計年底假期全美出遊人數較去年同期增加300萬人，將創下歷年的同期新高，並預期原油需求回升。美國期貨市場25日因聖誕節休市，交易清淡下，2月交割的輕原油期貨電子盤呈現上漲。

在原油供需數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，20日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周持平於589座。美國石油協會（API）公布數據前市場預期20日當周美國原油庫存將較上周減少200萬桶。美國能源部19日報告預估印度今、明年將超越中國成為全球石油消費增長的主要來源，並占全球原油消費增長的25%。（國泰期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）