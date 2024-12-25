鴻海、川湖 聚焦長天期

鴻海（2317）、川湖（2059）雖受到市場傳出輝達GB200可能延遲放量出貨等影響，近期股價備受壓抑，不過，法人認為，GB200僅是遲到、無礙明年格整櫃出貨量，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

輝達GB200 AI伺服器出貨遞延雜音四起，不過執行長黃仁勳接受外媒專訪時為Blackwell平台伺服器信心喊話，法人認為，鴻海、川湖等供應鏈未來出貨仍佳。

鴻海10月營收創歷史同期新高後，11月營收6,725億元，月減16.4%、年增3.4%，2024年主要成長動能為AI伺服器需求持續擴張，使雲端網路產品成長強勁，元件與其他產品也有良好表現，電腦終端產品則因為有新品效應挹注而顯著成長，市場預估第4季營收為2.1兆元，年增14.7%、季增14.5%，每股純益（EPS）3.6元。

2024全年營收6.8兆元，年成長11.2%，毛利率6.2%，稅後純益1,573.3億元，年成長10.7%，EPS達11.3元。市場預估2025年EPS將進一步成長為15.3元。

川湖11月營收月增5.3%、年增66%，表現優於市場預期，展望2024年，受惠全球通膨降溫與全球景氣改善帶動，廚具與伺服器導軌業績皆可望回升，且受惠產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，市場預估今年純益55.4 億元，年增104.9%，EPS為58元。

展望2025年，在GB200 AI伺服器導軌的出貨進度在明年起逐季放量，在伺服器新平台滲透率持續提升以及整體AI伺服器市場維持高速成長的帶動下，帶動營運持續成長，市場預估川湖全年營收121.5億元，年增22.9%，純益63.6億元，年成長14.8%，EPS為66.8元。

看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的商品入手。