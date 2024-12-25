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聯發科、金像電 四檔夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

博通日前指出，2025財年第1季人工智慧（AI）營收年增率將達65%，目前正與谷歌、Meta與字節跳動開發AI晶片，化解市場對AI需求疑慮，也帶動客製化特殊應用晶片（ASIC）的IC設計，供應鏈聯發科（2454）、金像電（2368）等營運受惠。

過去一年多，股市表現主要由OpenAI的訓練大模型加上輝達GPU主導的生成式AI引導，北美四大雲端服務業者（CSP ）搶購輝達GPU建構AI雲算力基礎建設，但微軟認為下一階段的AI應該是AI代理（AI Agent），將使市場更為百花齊放。

領先業界提供專屬ASIC服務的聯發科，朝AI轉型持續攻城掠地，預計明年下半年開始貢獻營收， AI相關晶片皆陸續於明年下半年到後年上半年間進入量產，營收貢獻可期，多數國內外法人給予強力買進評等，另一方面，當前也有天璣9400需求強勁題材。

隨著亞馬遜（AWS）等CSP自研晶片伺服器投片量持續增加，印刷電路板大廠金像電的CSP ASIC伺服器市占率高，法人看好將顯著受惠，因AI將帶動CSP的資料傳輸量，使800G Switch滲透率拉高，金像電主要客戶Arista、CISCO、智邦於2H24皆已開始出貨800G Switch。給予強力買進投資評等。

金像電近期獲得兩家外資法人正向肯定，包括里昂、大摩皆給予「優於大盤」評等，目標價分別由240元上調至290元、250元升至253元，後市營收成長空間也受惠ASIC前景可期。

權證發行商表示，投資人如看好聯發科、金像電相關個股投資機會，可挑選價外20%至價內10%、有效天期90天以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。

AI 金像電

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