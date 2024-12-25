全民權證／台光電 二檔放閃
台光電（2383）11月營收63.3億元，月增8.9%，創歷史新高，雖美系大客戶正處新舊平台轉換，但美系CSP業者ASIC平台11月積極下單，訂單能見度至明年第1季，並採用M8等級的材料，ASP顯著提升使產品組合優化。
市場看好台光電12月營收將維持高檔，並上修單季業績預測，預估第4季營收186.6億元，季增6.9%、年增44.9%，稼動率滿載且超高階產品出貨使產品結構優化，預估毛利率29.1%，稅後純益30.4億元，季增20.8% 、年增53.1%，每股純益（EPS）8.8元。產能方面，計畫擴充馬來西亞廠、中山廠、黃石廠等，有利未來營運。
權證券商建議，看好個股後市的投資人，可利用價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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