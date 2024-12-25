全民權證／中磊 優選逾90天

中磊（5388）受惠美國正考慮以國家安全為由禁用中國TP-Link產品的消息，有望出現轉單效益，近期股價轉強。

中美之間從貿易戰打到乾淨網路，大陸網通業者陸續退出美國市場，企業網通代工需求看增，運營商家用寬頻滲透擴大，加以TP-Link路由器在美市占高達65％，一旦確定被禁售，將是川普於2019年下令華為退出美國基礎建設以來，中國電信設備被迫退出美國市場最大動作，轉單外溢效應可期。投顧法人看好過往去中化期間台廠本益比從13至23倍升到16至25倍，推薦中磊等個股。

權證發行商表示，投資人如看好中磊投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（國泰證券提供）

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