全民權證／友訊 押價內外10%

友訊（2332）因美國傳出將禁售具陸資色彩的TP-Link，未來可望受惠當地消費者直接於通路購買效應，添增後續營運動能，近期股價帶量強漲。

近期美國認定TP-Link生產的路由器與網路攻擊有關，恐對國家與資訊安全造成威脅，考慮對來自大陸的TP-Link發出禁令。

法人分析，TP-Link在美國消費性WLAN銷售額、銷售量市占率分為16%、29%，以消費性WLAN市場規模約17億美元推估，一旦TP-Link路由器遭禁售，將釋出約50億至100億元商機，以家用Wi-Fi路由器為主，台廠品牌定位與TP-Link相當的友訊旗下品牌D-Link將是受惠者。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日200天以上的權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

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