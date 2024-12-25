快訊

美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收

114學測自然／留意諾貝爾獎時事 師分析跨科題破題關鍵

台大女學生怒「拿我身體當笑點」 曾國城深夜道歉：很難過

期貨商論壇／生技期 上檔有壓

經濟日報／ 記者周克威整理
生技業示意圖。聯合報系資料照
生技業示意圖。聯合報系資料照

流感疫情來勢洶洶，疾管署公布上周新增六例流感死亡病例，全是感染A型流感病毒H1N，預估本周進入流行期，就診上看10萬人次，隨跨年活動接連登場，流感傳播風險大增，農曆春節前後到達疫情高峰。

中國近期出現一款「人類偏肺病毒」，會引起急性呼吸道感染的病毒，目前沒有疫苗和特效藥。生技產業不僅是應對突發公共衛生事件的基石，還是保障全球健康安全重要力量，是值得關注的產業。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，其契約規模約為19萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨呈現弱勢整理格局，受到上方多條下彎均線反壓干擾，上檔賣壓沉重，目前仍在底部打底的階段，因此在突破下彎月線反壓前，整體空方架構沒有改變。（元富期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 流感病毒 生技產業

延伸閱讀

台日流感爆發！病毒恐存超過一周 醫勸「勤洗手」比戴口罩重要

期貨流動性資訊 全都露

期交所增加最佳買賣價量統計資訊揭示

流感將達流行期 就診數恐破十萬…40多歲女就醫當日死亡

相關新聞

聯發科、金像電 四檔夯

博通日前指出，2025財年第1季人工智慧（AI）營收年增率將達65%，目前正與谷歌、Meta與字節跳動開發AI晶片，化解...

鴻海、川湖 聚焦長天期

鴻海（2317）、川湖（2059）雖受到市場傳出輝達GB200可能延遲放量出貨等影響，近期股價備受壓抑，不過，法人認為，...

全民權證／友訊 押價內外10%

友訊（2332）因美國傳出將禁售具陸資色彩的TP-Link，未來可望受惠當地消費者直接於通路購買效應，添增後續營運動能，...

全民權證／中磊 優選逾90天

中磊（5388）受惠美國正考慮以國家安全為由禁用中國TP-Link產品的消息，有望出現轉單效益，近期股價轉強。

全民權證／台光電 二檔放閃

台光電（2383）11月營收63.3億元，月增8.9%，創歷史新高，雖美系大客戶正處新舊平台轉換，但美系CSP業者ASI...

最牛一輪／宇隆發功 中信45喊衝

宇隆（2233）是精密金屬零件的領導廠商，其核心技術廣泛應用於汽車、自行車及醫療器械等高端領域；2025業績目標是雙位數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。