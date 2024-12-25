期貨商論壇／生技期 上檔有壓

流感疫情來勢洶洶，疾管署公布上周新增六例流感死亡病例，全是感染A型流感病毒H1N，預估本周進入流行期，就診上看10萬人次，隨跨年活動接連登場，流感傳播風險大增，農曆春節前後到達疫情高峰。

中國近期出現一款「人類偏肺病毒」，會引起急性呼吸道感染的病毒，目前沒有疫苗和特效藥。生技產業不僅是應對突發公共衛生事件的基石，還是保障全球健康安全重要力量，是值得關注的產業。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，其契約規模約為19萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨呈現弱勢整理格局，受到上方多條下彎均線反壓干擾，上檔賣壓沉重，目前仍在底部打底的階段，因此在突破下彎月線反壓前，整體空方架構沒有改變。（元富期貨提供、記者周克威整理）

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