期貨商論壇／航運期 震盪格局
貨櫃航運近期運價消息滿天飛，主要因素仍為川普上任、紅海危機還有節慶帶來的利多，相關的類股表現呈震盪格局。
台股近期進入耶誕假期，整體量能萎縮，但近期較為熱門的機器人概念股及AI活躍，而白宮23日也對中國成熟製程展開301調查，並揚言課徵更高的關稅，雖近期夜盤表現不錯，但日盤卻買盤無力，整體台股呈現區間震盪格局，另外，距離川普明年1月20日就職越來越近，投資人須注意川普放冷箭影響行情。
聯準會對未來降息的碼數較為保守，FedWatch顯示2025年只降息1碼，帶動指數有較大波動；在地緣政治方面，以色列表示要升級葉門局勢、打擊胡塞武裝領導人，可能導致紅海危恐持續，相關的貨櫃航運也將持續繞行好望角。
若未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者周克威整理）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言