期貨商論壇／航運期 震盪格局

貨櫃航運近期運價消息滿天飛，主要因素仍為川普上任、紅海危機還有節慶帶來的利多，相關的類股表現呈震盪格局。

台股近期進入耶誕假期，整體量能萎縮，但近期較為熱門的機器人概念股及AI活躍，而白宮23日也對中國成熟製程展開301調查，並揚言課徵更高的關稅，雖近期夜盤表現不錯，但日盤卻買盤無力，整體台股呈現區間震盪格局，另外，距離川普明年1月20日就職越來越近，投資人須注意川普放冷箭影響行情。

聯準會對未來降息的碼數較為保守，FedWatch顯示2025年只降息1碼，帶動指數有較大波動；在地緣政治方面，以色列表示要升級葉門局勢、打擊胡塞武裝領導人，可能導致紅海危恐持續，相關的貨櫃航運也將持續繞行好望角。

若未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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