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台指期 高檔箱型整理

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（25）日呈開高震盪格局，終場上漲99點收23,220點，台指期昨日亦開高超過百點，在電子權值股穩盤下，指數一路維持紅盤整理，終場指數上漲百點。外資雖在現貨市場買超，但期貨淨空單增加823口至36,873口，顯示外資布局仍偏保守。

而台指期上漲128點至23,329點，正價差108.87點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加346口至13,608口，其中外資淨空單增加823口至36,873口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,119口至13,309口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,800點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在22,000點；全月份未平倉量put/call ratio值由0.99下降至0.96，VIX指數下降0.8至17.73；外資台指期買權淨金額-0.85億元、賣權淨金額-0.11億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，耶誕節外資放假，昨日呈震盪行情，雖無買盤、但並未像前一日開高走底，昨日台股量能縮減，仍持續在區間高位，整體仍以中性看待。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台積電仍在歷史高點震盪遊走，短線待量能明顯回升後，台股方能走出目前的區間僵局。

元富期貨則認為，目前台股指數守穩在23,000點整數關卡之上，但臨近外資長假效應，轉由內資控盤，市場交易量持續萎縮，因此，短線上預期維持箱型區間整理為主。

台指期 外資 選擇權

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