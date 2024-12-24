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全民權證／日月光 挑價內外5%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

日月光投控（3711）受惠生成式人工智慧（AI）崛起，帶動半導體先進封裝製程需求水漲船高，法人看好2025年獲利將成長逾三成，有機會大賺一個股本。

法人指出，日月光投控AI業務仍在初期發展階段，隨先進封裝需求快速成長，將扮演營收成長動能，而先進封裝業務毛利率優於平均，亦有助改善產品組合。法人認為，專業封測代工廠商業模式著重量能，隨AI加速器需求快速成長，預期公司將擴張產能以滿足輝達（NVIDIA）強勁需求。

日月光投控預估2024年結束庫存調整，回到正常半導體循環，法人看好AI應用將為下波上升循環主要動能。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日150天以上認購權證，參與這波短多行情。

（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 日月光 權證

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