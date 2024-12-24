全民權證／英業達 兩檔風光
英業達（2356）客戶提前拉貨，今年第4季筆電出貨量有望季持平或微幅季減，優於先前市場預估。2025年智慧裝置營收展望年增個位數，主要動能來自於遊戲機新客戶與新產品。
英業達第4季B200小量樣品出貨給CSP客戶，預期2025上半年逐漸增量。2025年將有較多L10組裝業務，包括AI服器及通用型伺服器。公司自2018年已開始分散產能，伺服器產能分配：墨西哥30~35%、捷克15%、台灣與中國大陸10%，後續會於泰國廠建置額外產能，將部分中國產能移往泰國。筆電產能方面，中國大陸60%、泰國20%、墨西哥10%、台灣10%。後續部分大陸產能將移往泰國。
投資人若看好個股後市，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的權證介入。
（凱基證券提供）
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