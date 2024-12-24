全民權證／振曜 押寶逾120天
振曜（6143）12月營收有望超過11月，法人估計其今年營收將創近11年新高，主要受惠彩色電子書閱讀器換機潮，預計在新產品帶動毛利率成長下，明年下半年毛利率有望提升至24～25%。
法人表示，振曜積極布局新產品彩色電子廣告看板，將在明年參展並向客戶送驗，預期明年下半年貢獻營收。新產品需要一季或兩季的驗證期，預計最快第2季開始貢獻營收，下半年才能看到明確專案訂單，保守估計貢獻營收個位數百分比。此外，振曜明年1月預計參加國際消費性電子展，將積極與客戶接觸，洽談新產品專案。
權證發行商表示，投資人如看好振曜投資機會，可挑選價內外5%以內、120天期以上的認購權證，透過靈活操作參與個股行情。
（元大證券提供）
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