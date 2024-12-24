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期貨流動性資訊 全都露

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
期交所。 聯合報系資料照
期交所。 聯合報系資料照

為了使交易人了解期貨市場各契約的流動性差異，以衡量潛在流動性風險，期交所自108年2月起，每日發布各契約之未沖銷部位、5日交易均量，以及流動性參考指標等資訊，作為衡量各契約流動性風險之參考。

而隨著市場蓬勃發展，臺灣加權股價指數站穩2萬點之上，期交所也於今年推出微型臺指期貨，提供交易人靈活多樣的交易選擇，現行臺股期貨類商品已有臺股期貨、小型臺指期貨，以及微型臺指期貨三種契約規模可供選擇。

期交所昨（24）日表示，鑒於交易商品的買賣委託與價差，由市場供需決定，為了協助市場參與者，透過不同維度來瞭解商品流動性，期交所自即日起，每日盤後發布「期貨多維度流動性參考資訊」，提供當日一般交易時段臺股期貨類商品最佳買賣價量統計資訊，以讓交易人能以不同的角度，檢視契約之流動性，提升對流動性之風險意識。

期交所指出，期交所提供的最佳買賣價量統計資訊，包括「最佳買賣價差平均」、「最佳買賣價差占中價比平均」，以及「最佳買（賣）價委託量平均」。

該資訊是將一般交易時段盤中逐筆揭示之最佳買賣價量資訊，依照各筆揭示時間加權平均計算，並與「流動性參考指標」整合，便利交易人於單一網頁上可查詢流動性狀況。

此外，期交所亦採用視覺化的工具，提供不同到期月分契約，以及近30個交易日最近月分契約的最佳買賣價量資訊圖表，讓交易人可以更直觀地比較不同到期月分契約流動性差異，以及分析一段期間流動性變化。期交所表示，交易人從事期貨交易，除了觀察交易量與未沖銷部位外，並應留意市場的委託狀況，包括買賣報價以及買賣委託量等，以訂定適當之風險管理策略。

期交所 期貨交易 股價指數

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