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和大搶鏡 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

和大（1536）由車用零組件廠切入AI機器人領域，在機器人關節將成為國際大廠供應鏈。和大打入機器人產業供應鏈，轉投資的事業將提供減速機、打造機器人關節。

和大多年累積在工廠智能化系統升級及整合於自有齒輪機械產品技術，導入自適應控制與監控（ACM）人工智能系統，由於原本就是特斯拉主要供應商，可望藉由機器人布局，與特斯拉「親上加親」。

和大機器人布局攜手盟立，共同投資的盟英科技，主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」為AI機器人設備打造關節，參加美國機器人展時，現場詢問度非常高，已開始出貨，產能可望逐步擴大。

此外，和大集團除攻電動車、機器人以外，也宣布切入半導體封裝檢測設備領域，將和高鋒、國內半導體先進封裝溫控技術龍頭業者，共同投資成立新公司大芯科技，聚焦後段測試分選機（Handler）與溫度控制（ATC, Active Thermal Control）系統，投入先進封裝中後段檢測市場。

已取得相關技術的和大，也與國內多家封測大廠達成訂單協議，預計明年第1季推出第一代原型機，並送交晶圓廠及封測廠進行測試驗證，二代機明年9月將在國際半導體展（SEMICON）正式亮相，隨後開始啟動量產。

若看好和大後市表現，可以買進價內外15%以內、距到期日100天以上的權證靈活操作。

和大 機器人

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