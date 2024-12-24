鴻準、盟立 瞄準長天期

機器人題材近兩周躍上台股盤面主流，且出現輪動態勢，部分指標股股價漲幅過大後「關緊閉」，立刻有新指標冒出頭，鴻準（2354）、盟立（2464）各有題材。鴻準股價近日雖然修正，待籌碼面轉強有望落後補漲。盟立則是吸引外資連五買，股價現噴出走勢。

鴻海旗下機殼大廠鴻準被市場視為機器人概念股，因過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具量產經驗，鴻準也積極布局人形機器人。

盟立今年前三季表現不如預期，但毛利率隨半導體及面板客戶拉貨恢復正常水準，已回升至18.7%。

根據盟立日前線上法說會訊息，目前在手訂單約60億元出頭，依產品別來看，半導體設備系統占48%、光電面板自動化系統占18%、智能自動化系統占18%、數位科技占6%、其他自動化產品占10%。

在近期盤面最熱的機器人業務方面，盟立將啟動人形機器人布局，透過台灣及中國轉投資公司積極搶占供應鏈先機，預期也將開始推動人形機器人、類人形機器人在各產業的場域應用。

此外，盟立在半導體領域也有所斬獲，隨高端封裝需求提升，除第3季已取得訂單外，預期投資動能也將延續至2027年。另因多年前已具FOPLP自動化系統實績，目前積極與目標客戶展開合作，而Glass core也是重點主題。盟立也持續導入人形機器人專案至半導體產業，並看好台灣、東南亞、中國等地區2025年訂單將續增。

權證發行商表示，投資人如看好長鴻準、盟立相關個股投資機會，可挑選價內外15%以內、120天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。