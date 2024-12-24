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期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者周克威整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，最新公布的利率點陣圖顯示，2025年降息幅度自4碼收窄至2碼，2026-2027年降息幅度則為2碼、1碼，市場焦點在於9月報告中通膨上修幅度超出預期。

原先非常鷹派的克里夫蘭主席梅斯特退休後，新接任行長Beth M. Hammack甫上任，就投下降息反對票，引發關注。總結來說，聯準會對未來利率變化保持審慎態度，強調數據驅動與風險平衡，以確保政策在支持經濟穩定與控制通膨間維持靈活應對能力。

不過，會後聲明稿中的additional並沒有剔除，隱含明年仍是走寬鬆情境，貨幣政策並未全面轉鷹。台股在經過短線上的過度反應後，23日收長紅K、目前成交量能在3,500億元左右，不足以支撐類股全線走高，因此資金維持輪動現象。

目前市場關注明年初的國際消費性電子（CES）展，相關族群已受到資金進駐，若後續相關電子題材持續發酵，推升指數量能至4,000億元以上，台指期將有機會突破短線區間上緣，投資人可利用永續期貨參與市場行情。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 通膨 降息

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