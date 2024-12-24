所羅門、廣明 認購夯

今日主題 美國最大國際消費性電子展「CES 2025」即將登場，輝達執行長黃仁勳預定出席發表演講，市場關注其對機器人議題的發言；台積電董事長暨總裁魏哲家及特斯拉執行長馬斯克也樂觀期待機器人未來發展，台股中的機器人概念股可望再掀熱潮，相關權證可伺機布局。

台股近期延續震盪走勢，操作難度頗高，但獲得多位科技大老開金口加持的所羅門（2359）、廣明（6188）等機器人概念股蔚為盤面主流，吸引短多買盤青睞，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

機器人概念股挾輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克等大腕異口同聲看好，在盤勢震盪中屹立不搖。

就產業趨勢來看，法人預估，2023年至2030年整體工業機器人出貨量年複合成長率6.9%，五大成長動能包括手臂成本下滑、勞動力短缺與勞工成本提升、中國大陸政策力拱、AI運算結合機器手臂提高產線自動化、協作型手臂拓展新應用場域等。

其中，協作型機器人因具備人機協作且空間使用少，同期間市場規模年複合成長率達到17.6%。

人形機器人成長幅度更高，法人預估2025至2034年整體市場規模年複合成長率高達81.3%，主因除成本快速下滑、積極導入自動化程度較高的汽車產業外，輝達透過LLM與AI GPU訓練，使機器人自我學習並建立人形機器人生態系也扮演關鍵角色。

法人指出，所羅門主要技術在於視覺軟體端，並結合其他硬體商打造整體解決方案，先前於自動化大展推出視覺感測檢測機器人、熱感攝影機，及導入輝達Omniverse，打造3D工廠地圖模型方案，未來正式量產後將可添增營運動能。

廣明透過轉投資達明機器人切入相關領域，法人表示，因具備廣達及Omron集團資源，訂單較穩健，且可支撐先期產品品質試驗及經驗累積，預期隨工業自動化加速、手臂成本下滑、AI檢測軟體逐漸成熟及消費者接受度提高，未來營運展望樂觀。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。