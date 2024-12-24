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期貨商論壇／長榮航期 後市俏

經濟日報／ 記者王皓正整理
長榮航空。聯合報系資料照
長榮航空。聯合報系資料照

長榮航空（2618）於2024年10月公布的貨運單位收益數據顯示，自2024年4月來已連續七個月呈現正成長。出口量的顯著增長主要受到AI相關產品與電商物流的帶動。儘管2025年第1季度可能因農曆年效應導致運價小幅滑落，但整體航空貨運運價仍有穩定支撐。

展望2025年，長榮航空將持續擴展航網，涵蓋以下重點：一、亞洲市場：2025年第1季度將增加曼谷航線班次，並針對日本大阪世博會新增桃園至神戶航線，每周二至四班次，以因應需求。

二、歐洲市場：2025年上半年將與波蘭航空聯營台北至華沙航線，加強跨歐洲航網的聯運；三、北美市場：除持續增加現有航線班次外，長榮航空計劃於2025年11月新增飛往德州達拉斯的航線，每周一班。

德州作為北美第九個航點，具備高度策略價值。這一選擇考量矽谷廠商近年來遷往德州後的頻繁商務需求，以及達拉斯作為連接美國內陸與中南美洲的重要樞紐。

就技術分析來看，長榮航空期貨自12月初起放量突破，展開新一波漲勢。雖然12月中旬有所回調，但短中期均線持續上揚，顯示多方格局依舊強勁。投資者可沿短期均線偏多布局。綜合來看，2025年長榮航空在航網擴張與貨運需求支撐下，具備穩健的成長基礎，航空業整體展望樂觀。

（國票期貨提供）

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航線 長榮航空

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