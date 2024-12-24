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凱基證券蟬聯多元信託創新獎兩大獎 獨霸證券業連四年獲獎紀錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券獲頒多元信託創新獎二項大獎，凱基證券財富管理處主管阮建銘代表領獎。凱基證券/提供
凱基證券獲頒多元信託創新獎二項大獎，凱基證券財富管理處主管阮建銘代表領獎。凱基證券/提供

2024 Trust Award多元信託創新獎揭曉，凱基證券蟬聯「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎、「最佳有價證券信託創新獎」優質獎兩大獎項，不僅是證券業最大贏家，同時創下業界唯一連續四年獲獎的輝煌紀錄，展現財富管理領導品牌的專業實力。該獎項經由專業評審三階段審查，凱基證券從眾多參賽業者中脫穎而出，財富管理及信託業務為同業楷模，為客戶提供涵蓋資產保值、增值到財富傳承的全方位解決方案。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券始終秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找到適合的產品」的理念，以客戶需求出發，竭誠完善財富管理信託和有價證券信託服務。2024年更透過運用數位能力、導入顧問式服務、推動影響力投資，將以往傳統的產品交易，昇華至完整的財富規劃，達到財富管理的「4D新維度」的升維轉型，包含需求導向（Demand Driven）、數位轉型（Digital Ascension）、團隊深耕（Dedicated Cultivation）、永續金融（Devotion to Sustainability），提供滿足全客群、全生涯理財需的財管信託解決方案，成為客戶首選的財富管理合作夥伴。

凱基證券蟬聯「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎，財富管理服務的升級和專業化是深獲評審肯定的關鍵，凱基證券從銷售走向諮詢、從產品走向客戶，落實以客戶為中心的永續經營之道，提供最完整的財管信託服務。為滿足客戶需求，今年更積極強化銷售團隊及理財顧問全方位能力，並且順應未來趨勢變遷，培育最堅實的理財顧問團隊，例如導入退休理財顧問（RFA）認證，以協助客戶解決社會快速高齡化下的退休理財規劃；而隨著ETF人氣扶搖直上，更與證基會攜手打造專業ETF顧問認證（ETFP），強化銷售團隊ETF領域知識與實務能力。

凱基證券財富管理服務展現集團「ONE KGI」的市場競爭力，透過客戶導向的服務型態、完整多元產品線以及專業服務升級，積極推動信託創新，建立整體財富管理業務資產完整性及具溫度的服務，致力成為投資人財富管理首選券商及全方位金融夥伴。

凱基證 財富管理

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