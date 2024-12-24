期交所增加最佳買賣價量統計資訊揭示

為使交易人了解期貨市場各契約流動性差異，以衡量潛在流動性風險，臺灣期貨交易所自2019年2月起，每日發布各契約的未沖銷部位、五日交易均量及流動性參考指標等資訊，作為衡量各契約流動性風險的參考。

隨著市場蓬勃發展，臺灣加權股價指數站穩兩萬點之上，期交所也於今(2024)年推出微型臺指期貨，提供交易人靈活多樣的交易選擇，現行臺股期貨類商品已有臺股期貨、小型臺指期貨及微型臺指期貨三種契約規模可供選擇。

鑒於交易商品的買賣委託與價差由市場供需決定，為協助市場參與者透過不同維度來瞭解商品流動性，期交所自即日起每日盤後發布「期貨多維度流動性參考資訊」，提供當日一般交易時段臺股期貨類商品最佳買賣價量統計資訊，讓交易人能以不同角度檢視契約的流動性，提升對流動性之風險意識。

期交所提供最佳買賣價量統計資訊包括「最佳買賣價差平均」、「最佳買賣價差占中價比平均」及「最佳買(賣)價委託量平均」，該資訊是將一般交易時段盤中逐筆揭示的最佳買賣價量資訊，依各筆揭示時間加權平均計算，並與「流動性參考指標」整合，便利交易人於單一網頁上可查詢流動性狀況。

此外，期交所亦採用視覺化工具，提供不同到期月份契約及近30個交易日最近月份契約最佳買賣價量資訊圖表，讓交易人可更直觀比較不同到期月份契約流動性差異，及分析一段期間流動性變化。

期交所表示，交易人從事期貨交易，除觀察交易量與未沖銷部位外，並應留意市場委託狀況，包括買賣報價及買賣委託量等，訂定適當的風險管理策略。期貨多維度流動性參考資訊查詢路徑為「首頁>交易資訊>交易資訊>期貨>期貨多維度流動性參考資訊」，請期貨商及交易人多加運用。