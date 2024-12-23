全民權證／勤誠 兩檔有看頭

勤誠（8210）為AWS HGX專案的主要供應商，供貨比重達七至八成，ASIC專案則為第二供應商。HGX專案將自2025年初逐步從H200轉換到B200，ASIC專案將能貢獻2025營收。

AWS預計於今年底出貨GB200 MGX整櫃標準品，其餘終端客戶則陸續出貨客製化的NPI機種，且預期美國廠於明（2025）年上半年建置完成後有助於勤誠增加歐美客戶訂單需求，勤誠在GB200機殼在市占率約20~25%。此外，目前產能已接近滿載狀態，馬來西亞將建廠，2026年預計完工，2025年6月美國NC打樣廠將啟動，樹林廠也擴大規模。

權證發行商建議可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的權證介入。（統一證券提供）

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