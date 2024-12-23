全民權證／東陽 選逾四個月
東陽（1319）11月合併營收達24.12億元，年增5.2%，創歷史單月新高。累計今年前11月合併營收233.48億元，年增7.5%，也創同期新高。
每年第4季與次年的第1季是汽車零組件售後維修市場（AM）旺季，在北美市場需求動能推動，以及OEM新能源車布局積極下，推升東陽11月整體業績成長。此外，受惠美國前二大保險公司State Farm採用AM件提供換修的效益持續，東陽受惠效應最為明顯。至於各方關注美國準總統川普上任對台灣汽車零組件廠是否造成衝擊，東陽指出，增稅也是由客戶負擔，不致於造成衝擊。
權證發行商建議可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證入手。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言