全民權證／東陽 選逾四個月

經濟日報／ 記者王皓正整理

東陽（1319）11月合併營收達24.12億元，年增5.2%，創歷史單月新高。累計今年前11月合併營收233.48億元，年增7.5%，也創同期新高。

每年第4季與次年的第1季是汽車零組件售後維修市場（AM）旺季，在北美市場需求動能推動，以及OEM新能源車布局積極下，推升東陽11月整體業績成長。此外，受惠美國前二大保險公司State Farm採用AM件提供換修的效益持續，東陽受惠效應最為明顯。至於各方關注美國準總統川普上任對台灣汽車零組件廠是否造成衝擊，東陽指出，增稅也是由客戶負擔，不致於造成衝擊。

權證發行商建議可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證入手。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

東陽 權證

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