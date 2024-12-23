全民權證／世芯 挑價內外5%

世芯-KY（3661）受惠人工智慧（AI）運算需求持續熱絡，北美雲端服務提供商（CSP）積極建置自研晶片趨勢未變，法人看好將帶動未來營運恢復強勁成長態勢，近期內外資接連調升目標價，股價重返3,000元以上。

矽智財市場未來幾年規模成長優於半導體產業均值，主因AI、HPC趨勢向上，加上製程推進使設計複雜性增加，而小晶片封裝亦推升HBM、D2D矽智財需求。法人評估，2026年亞馬遜（AWS）下一世代AI晶片量產，有機會挹注約10億至12億美元營收，添增股價想像空間。權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日180天以上的認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

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