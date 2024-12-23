智邦、大同 四檔活跳跳

台股走勢多空震盪，營運成長性佳的業績題材股走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考智邦（2345）、大同（2371）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

智邦11月合併營收125.5億元，連續三個月站穩百億元大關，月增15.3%，年增83.2%；前11月合併營收948.84億元，年增24.4%，再創同期新高。法人看好，智邦第4季合併營收季增率將達18%，再創新高，全年營收可順利衝上千億元大關。

智邦看好明年AI趨勢，擴大產品線，包含AI 智慧網卡AI加速器、800G交換器，並切入AI伺服器新產品，近期更投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案，智邦近期已將總部遷往竹北AI園區，並擴大越南產能。

大同為擴大搶攻美國變壓器市場龐大商機，同時因應總統當選人川普的美國製造（Made in USA）政策，將啟動跨國策略性投資計畫，並與國際會計師事務所洽談簽署財務顧問服務合約。大同有望成為國內首家在美國擁有變壓器製造廠的企業。

大同表示，除持續密切關注國際市場情勢外，也將領先業界啟動美國大戰略二部曲。首要是與美國三大電網的經銷通路商締結策略聯盟，以快速生產及擴充產能等優勢，爭取訂單。接下來，將鎖定在美國具有電線電纜、重電生產能力的業者進行策略性投資計畫，進一步取得Made in USA門票。

若是投資人看好此兩檔，可選擇權證價內外10%以內、有效天期兩個月以上的權證入手。