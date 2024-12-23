中磊、啟碁 瞄準長天期

網通發展持續看俏，法人看好中磊 （5388）、啟碁（6285）未來營運發展空間，但近期盤勢較為震盪，權證發行商表示，可挑長天期的相關認購權證操作，投入較小資金爭取較大獲利空間機會。

今年第4季，北美多系統運營商（MSO）業者受美國兩個颶風影響寬頻業務拓展，Comcast／Charter 皆預估第4季寬頻用戶數將季減逾10萬個。受網絡連接計畫 （ACP）退場影響淡化，明（2025）年第1季MSO業者寬頻用戶數有望呈季增，且企業網通品牌客戶市占率有望提升，預期帶動中磊明年第1季營收將季增；營收規模放大，營業槓桿效益顯現；2025年ACP計畫退場負面影響淡化，設備升級趨勢不變。

中磊有六成以上營收來自北美市場，主要供應Cable CPE、OTT STB、5GFWA CPE給北美多系統運營商、電信運營商，可負擔的網絡連接計劃於今年上半年陸續退場、美國東南部受到兩個颶風侵襲，中磊Cable CPE、Wi-Fi Router等產品營收大幅修正。

啟碁今年10至11月營收合計184.6億元，今年第4季營收有望季增4.9%，受惠於車用產品需求回升，相比於今年前三季車用營收呈年減，第4季車用營收呈年持平。展望明年第1季，車用訂單維持，且網通、連網家庭事業體營收修正告一段落，預期營收僅季減個位數比率，相比過往第1季季減雙位數，淡季不淡。

看好中磊、啟碁後市可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的權證介入。