期貨商論壇／永續期 留意風險

台股近期走勢和美股出現脫鉤，且震盪加劇。但受到年底假期行情和傳統電子旺季推動下，仍然可以期待農曆年前行情。但尚須留意川普將於明年1月20日上任，可能公布政策造成股市波動。投資人若想藉此機會進場布局，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」。

美國聯準會如市場預期，宣布降息1碼，但大幅下調明年降息碼數預測，從9月公布的4碼下降至2碼。重要經濟數據及關鍵事件部分，美國11月PCE和核心PCE年增皆低於預期，減輕市場對Fed鷹派降息的擔憂，帶動大盤出現反彈；美國國會通過臨時支出法案，將撥款期限延長至明年3月中旬到期。

「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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