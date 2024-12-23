期貨商論壇／友訊期 將迎轉單

華爾街日報報導，美國正在調查中國大陸創立的製造商TP-Link旗下家用網路路由器，是否與造成國安風險的網路攻擊有關聯。知情人士透露，美國當局可能明年（2025）將禁止該公司路由器在美國銷售。TP-Link恐在美國禁售，台廠有望迎來轉單，投資人不妨可以留意友訊期（FWF）做相關操作。

在美國家戶和小型企業使用的路由器市場，TP-Link市占率約65%。10月微軟揭露一個由感染設備所組成的複雜網絡，大陸駭客對Microsoft Azure客戶，包括智庫、政府、非政府組織、以及國防部供應商發動高度阻斷式攻擊。該複雜網路中有超過16,000台設備，其中大部分就是來自TP-Link的路由器。

美國針對中國大陸品牌TP-Link無線路由器展開調查，台灣網通品牌及代工製造廠商可望雨露均霑，包含友訊（2332）、華碩、合勤控、神準、訊舟等已經在美國市場實體及Amazon等線上通路銷售的品牌，將是第一波受惠業者。（群益期貨提供）

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