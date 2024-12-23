期貨市場交易觀測站 一站式資訊整合服務

臺灣期貨交易所2024年第4季推出「期貨交易資訊觀測站」（https://www.taifex.com.tw/eventTaifexTradingCenter/cht/index.do），提供期貨市場參與者全方位資訊整合及精準的市場分析數據，大幅降低使用者蒐集資料與分析的時間，並透過直觀的視覺化設計和互動功能，讓交易決策變得更加輕鬆簡便。

期交所彙整官網較常被使用的資料類別，於期貨交易資訊觀測站設立三大頁面：市場行情、股票期貨及數位行事曆，整合分散在官方網站的資訊，簡化投資大眾逐頁下載、統計及繪圖等繁瑣步驟，提升期貨交易資料的運用效率。

在「市場行情」頁面涵蓋商品價格及交易量，並引入互動式按鈕及視覺化圖表，取代傳統表格展示方式，清晰呈現 Put/Call Ratio、振幅及交易人占比等趨勢，使用者無需自行下載資料或繪製圖表，同時整合三大法人資訊，新增夜盤圖表與自訂時間軸功能，一鍵比較日夜盤資訊。此外，全新建置跨商品行情比較功能，可針對指定日期、契約、到期月份及盤別，快速分析日內價差變動，協助使用者趨勢研判與策略制定，快速掌握市場脈動。

「股票期貨」頁面主要聚焦市場熱門標的，提供前十大熱門股票排行變動表，令使用者快速掌握近期市場熱度激增標的，洞悉市場脈動。熱力圖交易量則可自定期間累積，免去每日下載累計的繁瑣操作，更可以一鍵切換至未平倉視窗，協助使用者快速瀏覽，另以圖像方式呈現股票期貨前五大及前十大交易人的持倉情形，使交易人更容易觀察市場變化。

「數位行事曆」則整合期貨市場股價類與商品類行事曆，不僅揭示最後交易日，亦新增最後結算日、商品契約上市日及近期股票期貨標的證券除權息等訊息，方便使用者掌握期貨市場關鍵日期，免去切換多個行事曆的繁瑣，利於交易決策判斷。

期交所致力為交易人提供更高效直觀的數位工具，降低傳統數據蒐集與分析成本，進一步提升市場透明度。未來，期交所將持續與市場參與者保持密切溝通並優化相關功能，以滿足更多元化的交易需求。