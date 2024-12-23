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1月台股期指漲611點

中央社／ 台北23日電

台北股市今天終場漲594.29點，收23104.54點。1月台指期以23242點作收，上漲611點，與現貨相較，正價差137.46點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨22631點、2月期貨22679點。

台股今天終場漲594.29點，收23104.54點，成交金額新台幣3530.86億元。

1月台指期貨以23242點作收，漲611點，成交6萬7527口；2月期貨以23280點作收，漲601點，成交599口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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