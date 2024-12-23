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全民權證／碩天 挑價內外5%

經濟日報／ 記者王皓正整理
碩天相關權證 圖／經濟日報提供
碩天相關權證 圖／經濟日報提供

UPS品牌廠碩天（3617）今年11月營收10.06億元，月減17.36%，年增20. 6%。法人預期，依碩天10月、11月營收表現，本季營收有望優於去年同期，挑戰同期新高。

碩天以自有品牌CyberPower銷售為主，法人分析，碩天2023年底開始重新設計產品、進行生產據點調整後，首批訂單將自今年12月開始出貨，將成為2025年另一成長動能。

碩天為北美市場第二大UPS品牌，近年切入資料中心電源管理系統，產品比重逐年提高，占比已達三成。法人看好，隨資料中心電源管理產品需求提升，推升碩天成長動能。

權證發行商建議挑選價內外程度5%內、距到期日五個月以上的權證進行操作。（元大證券提供）

權證 營收

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