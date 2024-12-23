啟碁、智易 押中長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
啟碁、智易相關權證 圖／經濟日報提供
啟碁、智易相關權證 圖／經濟日報提供

台股20日開低收低，終場大跌422點。盤面上，個股跌多漲少，其中網通族群在迎接轉單效應下，啟碁（6285）、智易等逆勢走高。發行券商建議，看好網通產業後市股價表現的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人指出，北美主要電信及Cable運營商於2021年、2022年因復工及各國基礎建設法案陸續施行，推升資本支出，但在終端需求不振下，2023年下修支出金額，整體產業進入去化庫存階段。2024年北美主要運營商資本支出皆呈現下滑，然第4季庫存調整進入尾聲。

展望後市，2025年多數運營商資本支出皆呈現正成長，未來資本支出將會投入在提高高速傳輸能力，包含Dosis 4.0、10GPON等網路基本設備的升級，以及提升WiFi 7、5G FWA的滲透率，以因應整體市場對於傳輸效率的需求提升，網通製造商將隨著新規格的產品推動下，營收有望重回成長軌道。此外，近期傳出美國正調查中國網通公司TP-Link是否構成國安風險，2025年可能禁售其路由器，台網通廠可望受惠轉單，也是利多之一。

權證發行商指出，看好啟碁、智易後續股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過五個月的相關認購權證。

網通廠 資本支出

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