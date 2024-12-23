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長榮航、陽明 四檔聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
長榮航空。記者黃仲明／攝影
長榮航空。記者黃仲明／攝影

台股近期震盪，官股券商連續進場買超六天穩盤。投顧法人表示，依經驗，官股券商持續買超個股較早落底反彈，為短線交易可留意相關標的，包括長榮航（2618）、陽明等個股已分別連續買超五天、七天，各累計買超2.06萬張、3.8萬張，可留意。

長榮航近期傳出利多，上海副市長17日在台北上海雙城論壇表示，將積極推動上海居民來台團隊遊，若順利開放，將推升外籍旅客入境恢復至疫情前74%，兩岸有航點的航空公司有望受惠。

長榮航、陽明相關權證 圖／經濟日報提供
長榮航、陽明相關權證 圖／經濟日報提供

本國投顧法人分析，航空業在新冠疫後漸次復甦，今年累計前三季台灣出入境旅遊人次達3,960 萬人，已恢復至疫情前同期89%， 主要是中國大陸尚未開放，若兩岸開放有助於航點加密，可為航空業進一步增溫。

除航空業外，海運業亦可留意。全世界船隊第十名的陽明近期利多連連，包括運價指數連四漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲5.77點至2,390.17點，周漲幅0.2%，四大主要航線美西、美東線都上漲，僅歐洲及地中海線微幅修正，再來是近期ETF掀換股潮，法人統計陽明將新增20萬張買盤。

為確保長期營運競爭力，陽明有中、長期造船計畫，董事長蔡豐明堅持「長期造船」以積極強化陽明全球競爭力。

陽明海運預計於24日舉行線上法說，兩大重點為市場關注焦點：首先，北美線航運美東碼頭勞資協商談判最後期限為2025年元月15日，陽明對於罷工的看法及明年貨櫃輪市場展望。

權證發行商表示，投資人如看好長榮航、陽明相關個股的投資機會，可挑選價內外10%以內、四個月天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。

個股 長榮航 陽明海運

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